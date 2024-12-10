В Москве впервые с лета подешевели новостройки

Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов отметил первое с июля снижение средней цены квадратного метра в новостройках Москвы — на 0,7% до 522,4 тысячи рублей в ноябре, сообщает Газета.ru .

По словам Сырцова, это первое с июля снижение средней цены на новостройки столицы.

По данным эксперта, упали в цене квадратные метры в новостройках бизнес-класса — на 1,6% до 462,6 тысячи рублей, а также в новых домах премиального сегмента — на 1,2% до 747,7 тысячи рублей.

При этом массовые новостройки подорожали — на 0,3% до 332 тысяч рублей за квадратный метр, также выросло в цене жилье в Новой Москве — на 0,6% до 250,2 тысячи рублей за квадратный метр, уточнил Сырцов.

В то же время ожидающийся после 20 декабря рост ключевой ставки Центробанка может вновь привести к повышению стоимости нового жилья.