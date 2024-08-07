В Москве возведут квартал, основанный на исследованиях нейропсихологов

Застройщик «Брусника» реализует в столице проект «Дом А», основанный на концепции идеи «квартала-интроверта», пространства уединения в центре мегаполиса. Об этом сообщила пресс-служба девелопера.

Согласно исследованиям нейропсихологов Ричарда Джедона и Андреа де Паивы из Южной Америки, архитектура меняет поведение людей, оказывает влияние на межличностную коммуникацию, а также играет значительную роль в формировании общества. По словам ученых, разум человека реагирует на характеристики окружения. Так, зелень, естественное освещение и натуральные материалы ощутимо снижают уровень стресса и помогают улучшить эмоциональное состояние.

Российские застройщики активно работают с психологами. Как правило, их сотрудничество ограничивается созданием физического комфорта, формированием безбарьерной среды, учитывающей свободную ориентацию в пространстве людей с нейротличиями. Однако существуют проекты, в которых учитывается гораздо большее число аспектов, к примеру, проект «Дом А» от компании «Брусника».

Основой концепции проекта стала идея «квартала-интроверта», пространства уединения в центре мегаполиса. «Дом А» формирует два закрытых двора-сада симметричными секциями. Первый двор — патио — имеет гостевой характер. В нем спроектировали зоны отдыха под открытым небом, создав тихую рекреацию с мягкими диванами. Второй двор более традиционный — с беседками, детскими площадками и водопадом, который формирует небольшой пруд.

«Брусника» занимается активным продвижением новых стандартов жизни, регулярно проводит собственные исследования. Например, вместе с психологами компания выяснила, что фокус внимания человека строится на горизонтальном расположении, на уровне первых этажей. Чтобы детально изучить архитектуру верхних этажей, человеку нужно поднимать голову и напрягать зрение. По этой причине пространства создают первые этажи, которым должно уделяться повышенное внимание.

В проекте «Дома А» первые этажи отведены коммерческой структуре. Она станет акцентом и дополнит квартал эстетическими свойствами материалов, а теплая подсветка в ночное время создаст чувство уюта.

Разноурновневые растения покроют 70% дворов. Сочетание взрослых деревьев, кустарников, многолетников и трав сформирует естественную среду, которая будет напоминать лес, создавать атмосферу защищенности и снижать стресс. Сегодня такой прием активно применяют архитекторы Японии, Южной Кореи и Китая, считающиеся наиболее сильными экспертами в области интеграции плотной жилой застройки и природы.

Все растения во дворах «Дома А» подобраны по календарю цветения, поэтому ландшафт остается привлекательным в любое время года, даже зимой, когда цветовое разнообразие формируют хвойные деревья и стебли кустарников.

Целостный подход к созданию новых кварталов должен учитывать даже самые незначительные на первый взгляд детали. В любом подходе центром являются чувства человека, а не только стремление рационализировать пространство. Именно в этом случае возникает «музыка улиц», которая привлекает не только жителей квартала, но и горожан из других районов.