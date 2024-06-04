В Москве увеличивается спрос на офисную недвижимость

В первом квартале текущего года в столице во всех сегментах офисной недвижимости наблюдалось сокращение доли вакантных площадей благодаря увеличению спроса со стороны бизнеса, заявила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономики и развития города Мария Багреева.

По ее словам, это говорит о продолжающемся росте московской экономики и активном развитии предпринимательства. На сегодняшний день компании расширяют сферы своей деятельности, выводят на рынок новые продукты и услуги, заполняют освободившиеся ниши, и для этого им требуются новые пространства.

«Спрос на качественную офисную недвижимость в Москве растет — в первом квартале текущего года доля вакантных площадей класса А снизилась на 2,8 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 10,5 процента. Свободных офисов класса В стало меньше на 2,4 процентного пункта — 5,8 процента от имеющихся площадей», — объяснила Багреева.

Повышенный спрос на объекты стимулирует арендаторов увеличивать плату на площади в наиболее востребованных объектах. Арендные ставки на офисы высшей категории выросли за год на 0,9%, на недвижимость класса В — на 12%. К концу года ожидается стабилизация ставок в классе В, в том числе за счет ввода новых объектов.

В прошлом году объем спроса во всех классах столичной недвижимости превысил 1,9 млн кв. м. Это является лучшим результатом за последние десять лет.

За январь — март этого года в городе было введено 98,2 тыс. кв. м. площадей административно-офисного назначения, что в семь раз превышает уровень первого квартала прошлого года. После реконструкции в начале текущего года введен МФК «Парк Легенд» на 45 тыс. кв. м. офисов класса B.

Также известно, что до конца 2024 года анонсирован ввод такого крупнейшего объекта, как Moscow Towers, площадь которого составляет 263 тыс. кв. м.

«За первый квартал 2024 года в столице построили четыре офисных здания площадью 65,1 тысячи квадратных метров. Это более чем в восемь раз превышает показатели аналогичного периода прошлого года, когда были возведены два офисных здания площадью 7,9 тысячи квадратных метров», — рассказал руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Отмечается, что значительные объемы нового строительства не приведут к большому росту вакантности. Это связано с тем, что большая часть объектов продается еще на этапе строительства. На данный момент около 70% площадей в подлежащих вводу в текущем году объектах уже реализовано.

Дефицит готового качественного предложения создает спрос на офисы в возводящихся зданиях и позволяет девелоперам выводить в продажу все больше проектов на ранних стадиях строительства. Данные факторы способны улучшать экономику проектов и привлекать инвестиции в строительство офисных объектов.