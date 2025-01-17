В Москве установили льготные ставки аренды городских помещений

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что в столице на 2025 год установлены льготные ставки аренды городских помещений, сообщает «Вечерняя Москва».

«Город рассматривает поддержку бизнеса как инвестиции в устойчивый рост экономики столицы, укрепление ее конкурентоспособности и сбалансированности. В Москве выстроена система различных льгот и возможностей в имущественной сфере», — сказал Гаман.

По его словам, сниженными условиями аренды смогут воспользоваться свыше тысячи компаний и некоммерческих организаций, работающих в сферах образования, медицины, культуры и науки.

Малый бизнес, реализующийся в социально значимых сферах, может получить льготную ставку — 5,3 тысячи рублей за квадратный метр в год. Владельцы имеют право обратиться в Межведомственную комиссию по предоставлению имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства.