В Москве стартует программа комплексного развития территорий СВАО и ЮАО

В соответствии с проектом предусмотрена реорганизация 3 участков нежилой застройки площадью 6,92 га, что дает возможность для строительства до 184,25 тыс. кв. м недвижимости и создания более 2,1 тыс. новых рабочих мест. Из них 2 участка расположены в районах Ростокино и Свиблово на Сельскохозяйственной улице и проезде Русанова.

На этих территориях планируется возвести 130,65 тыс. кв. м недвижимости, в том числе жилые здания в рамках программы реновации. Здесь предполагается построить гостиницу на 250 номеров, подстанцию скорой помощи на 10 машино-мест, а также помещения для двух мировых судов и другие объекты социального назначения, где появятся свыше 870 рабочих мест.

Также запланирована реорганизация участка в районе Нагатино-Садовники (Каширское шоссе, дом 25Б), где возведут 53,6 тыс. кв. м недвижимости, включая гостиницу на 250 номеров и торгово-бытовые площади.

Кроме того, Собянин сообщил о строительстве многофункционального бизнес-центра в районе Фили-Давыдково и фабрики по производству каркасных и отделочных материалов в Краснопахорском районе ТиНАО. Эти инициативы уже получили одобрение, там смогут трудиться свыше 4 тыс. работников.

Кроме того, в Краснопахорском районе планируется модернизация улично-дорожной инфраструктуры на территории около 249 км Центральной кольцевой автомобильной дороги. В рамках этих работ построят и реконструируют 3 км дорог, установят современные автобусные остановки и обустроят конечную станцию с отстойно-разворотной площадкой для городского транспорта. Для улучшения условий для пешеходов будут добавлены тротуары и переходы, установлены светофоры, а еще благоустроена прилегающая территория.

Проект включает также строительство 3 трансформаторных станций и 2 очистных сооружений.