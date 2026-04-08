В Москве стали еще реже покупать квартиры в новостройках

Продажи квартир в новостройках в Москве за первые три месяца года упали на треть, если сравнивать с первым кварталом 2025-го. Количество сделок с вторичкой снизилось на 10% из-за дорогостоящих кредитов и завышенной стоимости имущества, рассказали РИА Новости эксперты.

Рост цен на квартиры в новостройках в Москве в этом году почти прекратился. Главный аналитик «Циана» Алексей Попов рассказал, что в квартальном выражении они выросли в среднем на 2%, увеличившись до 512 тыс. рублей за «квадрат». При этом год к году цены все же увеличились на 19%.

Директор по развитию Est-a-Tet Роман Родионцев поделился мнением, что стоимость почти перестала расти из-за падения спроса. Он спровоцирован ужесточением условий по семейной ипотеке. С 1 февраля можно оформить только одну льготную ипотеку на семью.

Директор направления «Новостройки» агентства «Инком-Недвижимость» Валерий Кочетков отметил, что рыночная ипотека до сих пор остается слишком дорогой. Из-за высоких процентов по такому кредиту сумма ежемесячных платежей остается непосильной для 70-80% потенциальных клиентов.

Главный аналитик «Циана» Попов добавил, что в январе 75% квартир в новостройках покупали по семейной ипотеке. В феврале показатель составил 70%. При этом доля продаж квартир в новостройках по рыночным условиям — всего 15%.

По словам Попова, в январе–марте в Москве продали 13,9 тыс. квартир и апартаментов на первичном рынке. Это на 35% меньше, если сравнивать с первым кварталом 2025 года.

