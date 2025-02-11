В Москве спрос на deluxe-недвижимость вырос на 25%, а цены поднялись на 22%

В 2024 году интерес к сегменту deluxe-недвижимости в Москве вырос на 25%, а ее стоимость поднялась на 22%сообщили РИАМО в аналитическом подразделении компании застройщика MR Group.

По данным MR Analytics, число заключенных договоров долевого участия (ДДУ) увеличилось на 25% по сравнению с предыдущим годом. В общей сложности в столице продано около 400 объектов общей площадью 52,8 тыс. кв. м. Объем предложения также вырос, достигнув 187 тыс. кв. м — это на 28% больше, чем в 2023 году. Эксперты связывают рост с выходом новых элитных проектов на рынок.

Где и как продается deluxe

Наибольшая концентрация элитного жилья остается в историческом центре столицы — в пределах Садового кольца. Здесь реализуется 26 проектов класса deluxe, причем более 30% экспонируемых площадей приходится на проекты компании MR Group: жилой квартал Nicole, фамильный дом Luce и клубный дом FORUM.

По итогам года продажи MR Group в сегменте deluxe выросли почти в два раза и составили более 5 тыс. кв. м. Особым спросом пользовались Nicole и Luce — они вошли в топ-10 самых продаваемых объектов столицы. Лидером продаж стал жилой квартал Nicole на Никольской улице, где реализовано 2,8 тыс. кв. м недвижимости. В Luce, расположенном в Крестовоздвиженском переулке, продано 1,7 тыс. кв. м.

Самый дорогой лот был реализован в Luce — квартира площадью 420 кв. м с четырьмя спальнями была продана за 1,4 млрд рублей.

Цена вопроса и перспективы рынка

Средняя цена квадратного метра deluxe-недвижимости в Москве к концу 2024 года составила 2,7 млн рублей — это на 22% больше, чем в начале года (2,2 млн рублей).

Эксперты отмечают, что deluxe-сегмент остается наиболее стабильным на фоне изменений на рынке недвижимости. Его привлекательность обусловлена высоким качеством реализации, уникальностью проектов и использованием современных архитектурных решений. В таких комплексах нередко работают международные проектировщики, а историческая и культурная ценность территорий делает объекты эксклюзивными.

Рост показателей в 2024 году подтверждает перспективность и инвестиционную привлекательность объектов высокого ценового сегмента.