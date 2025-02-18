В Москве создадут более 3 тыс рабочих мест при помощи возведения новых объектов

В Москве будет создано более 3 тысяч новых рабочих мест благодаря строительству новых объектов. Проекты реализуются за счет частных вложений по программе стимулирования создания мест приложения труда, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Планируем возвести: школу с детским садом на 725 человек в Печатниках, гостиничный комплекс в Нагатинском Затоне, а также многофункциональный комплекс и гостиницу в Нижегородском районе», — написал градоначальник.

В департаменте инвестиционной и промышленной политики столицы добавили, что инвесторам, которые одновременно со строительством жилья создают новые рабочие места, предоставляется льгота по платежам на изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство.

Подать заявку на получение специального статуса можно через Инвестиционный портал Москвы.

Директор по правовым вопросам, член правления Capital Group Владимир Галактионов рассказал более подробно о программе МПТ.

«Участвуя в столичной программе (МПТ), мы успешно реализуем инвестпроекты создания технопарков за счет собственных средств, при этом получаем льготу на оплату изменения вида разрешенного использования земельного участка (ВРИ) под строительство жилых проектов. У нас построен индустриальный парк „Крекшино“, сдана первая очередь и строится вторая очередь технопарка „Алабушево“, которые в совокупности генерируют более 2,5 тыс. новых рабочих мест», — отметил Галактионов.

Он добавил, что благодаря конструктивному диалогу между городскими властями и инвесторами создаются эффективные стимулы для развития девелопмента, промышленного сектора и формируется современная городская среда.