В Москве с начала года отремонтировали более 200 ветхих зданий

Восстановление и интеграция ветхих исторических зданий в современный контекст Москвы создает уникальный облик столицы. С начала года в городе отреставрировали свыше 200 подобных объектов, заявил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Восстановлением ветхих зданий в Москве занимаются специалисты Госинспекции по недвижимости совместно с федеральными и столичными органами власти и с собственниками. Разрабатываются и определяются ключевые направления по ремонту ветхих строений и утверждаются дорожные карты.

«За 10 месяцев 2024 года в столице было восстановлено 219 ветхих строений. Наибольшее количество построек привели в порядок в ЗАО, ЦАО, ВАО, СВАО и ЮАО. Обновление строений включает в себя не только ремонт фасадов и крыш, но и модернизацию инженерных систем, улучшение внутреннего убранства. Эти усилия направлены на создание комфортной, безопасной городской среды, а также развитие городской инфраструктуры районов. В зависимости от потребностей горожан, отремонтированные старые постройки адаптируют под современные задачи», — уточнил Бобров.

Строения, не подлежащие ремонту и представляющие угрозу жизни и здоровью граждан, подлежат демонтажу. С начала года в Москве демонтировали более 360 аварийных объектов, площадь которых более 185 тыс. кв. м. Данные мероприятия направлены на устранение угроз безопасности и на вовлечение участков в оборот, их интеграцию в экономический и архитектурный контекст города.

В работе по сокращению ветхих построек активное участие принимают горожане. С 2021 года в столице действует проект «Доброволец ГИН», который дает возможность жителям участвовать в формировании и поддержании облика столицы.

Чтобы присоединиться к команде добровольцев, нужно заполнить форму на странице проекта.