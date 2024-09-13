В Москве реставрируют уникальные дома с остекленными выступами

Эркер, как правило, имеет круглую, прямоугольную или многогранную форму и позволяет увеличить внутреннюю освещенность помещения. Такие архитектурные элементы были характерны для жилых построек прошлых лет и представляют историческую ценность для столицы.

В настоящее время специалисты уже приступили к восстановительным работам в двух домах с эркерами. В частности, ведется очистка и обработка поверхностей, восстановление входных групп, а также замена дверей и инженерных систем.

Обновление проходит в семиэтажном здании на Гольяновской улице, построенном в 1953 году по индивидуальному проекту, и в доме на улице Климашкина.