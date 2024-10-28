В Москве решили более 53 тыс земельно-имущественных вопросов с начала года

В Госинспекции по недвижимости подвели итоги работы по обращениям граждан и предпринимателей за девять месяцев текущего года и рассказали о наиболее популярных запросах, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Иван Бобров.

Большое внимание инспекция уделяет эффективному взаимодействию с гражданами и организациями. Взаимное сотрудничество помогает им оперативно решать различные земельно-имущественные вопросы, а инспекции — повышать эффективность своевременного предупреждения и выявления и нарушений, в том числе на начальном этапе.

«С января по сентябрь 2024 специалисты обработали 53794 обращения, из которых 85 процентов поступили от юридических лиц и предпринимателей. Они преимущественно касались конкретных объектов недвижимости. Наибольшее количество вопросов, поступивших от граждан, было связано с устранением фактов самовольного строительства, самозахвата земель и ограничения доступа на территории общего пользования», — уточнил Бобров.

Контрольное ведомство выстраивает прямой конструктивный диалог с гражданами и предпринимателями, что позволяет обеспечивать законность и порядок при использовании объектов недвижимости, находящихся в собственности города Москвы. Тем самым объем обращений в ведомство во многом объясняется возможностью пользователей получить помощь и поддержку, а также справочную информацию о требованиях к размещению сезонных кафе, признаках самостроя и порядке устранения нарушений, а также другим вопросам в рамках компетенции инспекции.

Кроме работы с обращениями, проходит активная разъяснительная работа, направленная на предупреждение земельно-имущественных правонарушений. На площадке Информационно-консультационного центра Госинспекции по недвижимости ведомство регулярно проводит бесплатные тематические вебинары, семинары и круглые столы, а также индивидуальные консультации.