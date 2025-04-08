сегодня в 12:10

В Москве расскажут о порядке использования городских земельных участков

Госинспекция по недвижимости проведет вебинар «Оформление земельно-правовых отношений — решение для законного использования земельного участка», передает пресс-служба ведомства.

Онлайн-встреча состоится 10 апреля в 16:00. Мероприятие организовано в рамках профилактики и предупреждения правонарушений земельного законодательства.

Спикером выступит советник Управления контроля за объектами недвижимости по Северо-Восточному административному округу Иван Кругляковский.

На онлайн-встрече напомнят о необходимости оформления земельно-правовых отношений для дальнейшего использования земельных участков под размещение капитальных и некапитальных объектов строительства. Кроме того, совместно с экспертом слушатели рассмотрят и разберут кейсы земельных правонарушений, зафиксированных ведомством в ходе инспекционных мероприятий.

Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться по ссылке.