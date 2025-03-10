В Москве рассказали о префаб-технологиях в строительстве домов по реновации

Префаб-технологии до 50% сокращают сроки возведения домов по реновации в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что использование префаб-технологий в строительстве жилья по программе реновации позволяет уменьшить сроки реализации проектов на 30-50%, сообщает газета «Известия» .

Внедрение этих инноваций началось в 2022 году.

«Часть элементов конструкции здания заранее изготавливают на заводах и собирают вместе на строительной площадке», — добавил градоначальник.

По его словам, благодаря этому трудозатраты на каждый "квадрат" жилплощади снижаются в 2-3 раза. Срок службы зданий, построенных с применением префаб-технологий, оценивается в 100 лет и более.

В качестве примеров таких объектов можно привести дом в проезде Черепановых и жилой комплекс на Ташкентской улице.

Собянин также отметил, что практически все строительные и отделочные материалы, используемые в рамках программы реновации, произведены в России. Их характеристики ничем не уступают зарубежным аналогам.