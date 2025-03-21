В Москве проведут мероприятия о правилах использования недвижимости

Госинспекция по недвижимости Москвы проведет цикл встреч под названием «Пользователям объектов недвижимости на заметку» 25, 26 и 27 марта. Участие во всех мероприятиях бесплатное, сообщила пресс-служба ведомства.

Мероприятия направлены на предотвращение нарушений в сфере земельного законодательства и пройдут как в онлайн, так и в офлайн форматах.

Спикером выступит начальник Управления контроля за объектами недвижимости по САО Александр Протасов.

25 марта в 16:00 начнется первый вебинар под названием «Оформление земельно-правовых отношений — необходимость каждого землепользователя». Участникам напомнят о важности оформления земельных участков и расскажут о рисках, связанных с использованием территорий без соответствующих документов. Также на вебинаре обсудят этапы предоставления земельных участков, начиная от разработки проекта межевания и заканчивая заключением договора.

26 марта в 16:00 пройдет второй онлайн-семинар «Вопросы законного использования недвижимости в городе Москве». На этой встрече будут рассмотрены основные виды нарушений в области землепользования, а также даны рекомендации по их предотвращению.

Для участия в вебинарах необходимо заранее зарегистрироваться по предоставленным ссылкам.

Завершится цикл мероприятий 27 марта в 15:00 офлайн-семинаром «Практика грамотного землепользования», который пройдет на площадке информационно-консультационного центра Госинспекции по недвижимости. Участники смогут применить полученные теоретические знания на практике, разбирая конкретные кейсы и выявляя признаки земельно-имущественных нарушений.

Для участия в семинаре необходимо отправить заявку на электронную почту ikc_gin@mos.ru до 25 марта. Количество мест ограничено.