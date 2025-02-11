В Москве пройдут торги по приобретению земельного участка и здания на севере города

Столица выставила на торги земельный участок площадью 2000 кв. м и расположенное на нем здание площадью 1010,2 кв. м в районе Восточное Дегунино, сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Объект располагается по адресу: улица 800-летия Москвы, д. 1А и подключен к автономному газоснабжению, канализации и водоснабжению.

«Инвесторов приглашают на открытый аукцион по продаже земельного участка и нежилого здания в районе Восточное Дегунино. Коммерческий объект расположен в шаговой доступности от станции метро „Яхромская“ и имеет свободное назначение, что открывает широкие возможности для предпринимательской деятельности. Нежилое помещение больше всего подходит для открытия супермаркета или мини-рынка. Заявочные кампании продлятся до 27 февраля. К участию приглашаются физические и юридические лица», — уточнил Пуртов.

Финальная стоимость лота определится 11 марта в ходе открытого электронного аукциона на торговой площадке «Росэлторг».