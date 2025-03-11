В Москве пройдет вебинар о контроле за объектами капитального строительства

Советник Управления контроля за объектами недвижимости по Северо-Восточному административному округу Иван Кругляковский расскажет, как на территории Москвы осуществляется контроль за нежилыми зданиями, строениями и сооружениями. Кроме того, слушатели узнают об отличиях капитальных и некапитальных построек и требованиях к их возведению.

В свою очередь эксперты ГБУ МосгорБТИ — заместитель генерального директора Анастасия Каркоцкая и заместитель начальника Первого территориального управления Ольга Беляева — ознакомят участников с порядком подготовки технического паспорта на объекты капитального строительства, расскажут для чего он нужен и куда обращаться за получением документа.

Информация на вебинаре будет полезна для собственников, владельцев и арендаторов объектов недвижимости. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.