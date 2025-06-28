В Москве произошел 19-процентный скачок стоимости жилья в аренду за год

Цены на аренду однокомнатных квартир в Москве выросли до 70 тысяч рублей

Рынок арендного жилья в столице продолжает демонстрировать стремительный рост цен. Согласно данным сервиса «Яндекс Аренда», за последний год стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве увеличилась на 19%, достигнув в среднем 70 тысяч рублей в месяц, соообщает РИА Новости.

При этом, двухкомнатные апартаменты подорожали до 99 тысяч рублей (+18%), а трехкомнатные — до 166 тысяч рублей (+21%).

Основные причины роста: инфляция и общее удорожание жизни, появление на рынке дорогих «инвестиционных» квартир в новых жилых комплексах, смещение спроса на начало лета — арендаторы стали активнее искать жилье уже в июне.

Несмотря на резкий рост цен, ажиотажа на рынке не наблюдается. Как отмечает Оксана Полякова из «Инком-Недвижимости», средний срок экспозиции квартир увеличился до 5–7 дней против 2–24 часов год назад. Это говорит о более взвешенном подходе арендаторов к выбору жилья.

Эксперты не ожидают снижения цен в ближайшие месяцы — сезонный спрос остается стабильно высоким, а предложение качественного жилья ограничено. Особенно востребованы современные квартиры с ремонтом и хорошей транспортной доступностью, которые уходят в аренду быстрее всего.