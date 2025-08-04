В Москве продлили прием заявок на премию «Лучший промышленный дизайн России»

Организаторы национальной премии «Лучший промышленный дизайн России» объявили о продлении сроков. Теперь подать заявку можно до 3 сентября 2025 года. Участвовать в конкурсе могут как крупные промышленные компании, так и профессиональные дизайнерские студии и бюро со всей страны, об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Москва уделяет особое внимание развитию современного промышленного дизайна и отечественной визуальной культуры. В этом году национальная премия «Лучший промышленный дизайн России» вновь объединит усилия инженеров и промышленных дизайнеров и станет платформой для презентации инновационных решений в индустрии. За два года в ней приняли участие более 1,5 тысячи конкурсантов, свыше полумиллиона человек выбирали победителя в народном голосовании. В 2024 году в финал вышло почти 200 проектов, победителями стали 30, из которых 21 представляют Москву», – рассказал Гарбузов.

В 2025 году национальный конкурс промышленного дизайна представит обновленную структуру оценки работ. Участники смогут подать заявки в трех категориях: «Дизайн продукт», «Дизайн прототип» и «Народный выбор».

Конкурсная программа охватит четыре ключевых направления: предметный, коммуникационный, средовой дизайн, а также дизайн в индустрии моды. Важным нововведением станет запуск образовательной инициативы — ведущие специалисты отрасли проведут открытые лекции для всех интересующихся промышленным дизайном.

В 2024 году премия получила официальный статус национальной согласно постановлению правительства РФ. Это подтверждает высокий уровень признания конкурса профессиональным сообществом. Организаторами выступают министерство промышленности и торговли РФ совместно с отраслевыми партнерами.

Принять участие в народном голосовании можно будет с 5 по 22 сентября. Церемония награждения победителей состоится в октябре. Подать заявку на участие в премии можно на официальном сайте.