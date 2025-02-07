В Москве продают квартиру на Патриарших прудах из сериала «Беспринципные»

На продажу выставлен столичный двухэтажный пентхаус на Патриарших прудах, который можно увидеть в российском сериале «Беспринципные», сообщает MSK1.RU .

Дом Наркомата путей сообщения возвели в 1930-х годах на улице Спиридоновке, он находится около Патриарших прудов. В 1950-е годы в нем жила известная советская певица Клавдия Шульженко.

Площадь квартиры составляет порядка 90 кв. м, еще 100 «квадратов» занимает терраса. Как рассказано в объявлении о продаже, там удобно работать и проводить деловые встречи, при этом жилье подойдет как для пары, так и «для эгоиста».

Судя по фото, помещение сделано в светлых тонах с темными акцентами и деревянной мебелью. Есть камин и панорамное окно в ванной

Продавец хочет выручить за жилье 200 млн рублей. Это хорошая цена для данного района, учитывая, что там продают квартиры и за миллиарды.