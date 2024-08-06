В Москве привели в порядок более 60 усадеб в рамках реставрационных работ

Масштабная реставрационная работа московских усадеб ведется с 2011 года. Власти мегаполиса привели в порядок более 60 усадеб и благоустроили 8 усадебных комплексов, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге .

Благодаря работам были открыты усадьбы в Измайлово, Коломенском, Кусково и других местах, куда вход долгие годы был запрещен. Они каждый год принимают миллионы гостей.

Популярность столичных усадьб растет благодаря культурной программе и городским фестивалям. Так, в мегаполисе уже третий сезон проводится фестиваль «Усадьбы Москвы».

Он проходит на 40 площадках, что в два раза больше, чем в предыдущие сезоны. Гости мероприятия могут побывать на творческих мастер-классах, поучаствовать в старинных играх и интересных экскурсиях. За первый месяц фестиваля его посетило 160 тыс. человек.

В конце августа в усадьбе Кусково гости смогут побывать на карнавале и бале-маскараде перед дворцом графов Шереметевых. 31 августа и 1 сентября в музее-заповеднике «Царицыно» пройдут спектакли. А 14–15 сентября в Коломенском пройдет музыкальный праздник под открытым небом.

Кром того, огромной популярностью пользуются проекты «Усадебные шедевры», «Городская дача», а также цикл мероприятий, посвященный истории московских усадеб.

Многие усадьбы проводят собственные фестивали, побывать на которых может каждый желающий.