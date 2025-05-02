В Москве приняли решение о допподдержке строительства малых детсадов

Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

Инвесторы, которые в рамках проекта комплексной застройки территорий мегаполиса, получат право возводить детские сады на 75-150 малышей с возможностью зачета обязательств по обеспечению жилзастройки местами в дошкольных учреждениях (ДОУ) в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

Маленькие детсады могут быть построены на территориях, где нет потребности в дополнительных местах в ДОУ. Возведенные детские сады безвозмездно передадут в собственность Москвы. Здания предоставят частным образовательным учреждениям, привлеченным застройщиками, в аренду на 49 лет без проведения торгов, чтобы они использовались по целевому назначению на коммерческой основе. При этом арендная плата будет 1 один рубль за 1 кв. м в год.

Приятое в столице решение даст дополнительный стимул для возведения детсадов малой емкости. Оно также будет способствовать максимально полному удовлетворению потребностей семей в городе в качественном и разнообразном образовании малышей.