В Москве презентовали более тысячи объектов недвижимости для инвесторов и жителей города

27 мая в столице прошло мероприятие в формате роуд-шоу «Продажа городского имущества для бизнеса и жизни. Путеводитель в мир торгов», на котором предпринимателям и другим жителям столицы презентовали свыше тысячи объектов недвижимости, доступных для приобретения на городских аукционах. Организатором презентации выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Город реализует недвижимость для разных целей и проектов предпринимателей, инвесторов и физических лиц, а единой точкой входа для участия в открытых торгах является Инвестиционный портал Москвы, рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Перечень представленных лотов сейчас включает более тысячи объектов, в их числе земельные участки для строительства частных домов, размещения сельскохозяйственных или промышленных предприятий, здания, коммерческие помещения, квартиры, машино-места и нестационарные торговые объекты. Все аукционы вплоть до заключения договора проходят онлайн: участникам торгов не нужно тратить время на оформление бумажной документации. Договор заключается напрямую с городом, что гарантирует юридическую чистоту сделки», — добавил Пуртов.

Участники также узнали о порядке приобретения городского имущества на аукционах, о процедуре оформления электронной подписи для участия в городских торгах, а также об алгоритме работы на площадке «Росэлторг».

Программа роуд-шоу включила отдельный блок, где эксперты рассказали об актуальных лотах для собственников автопарков, таксопарков, сервисов каршеринга и автовладельцев — машино-местах в надземных и подземных паркингах.

Департамент города Москвы по конкурентной политике каждый месяц проводит встречи с представителями бизнеса, инвесторами и другими жителями столицы. Участники могут напрямую задать интересующие их вопросы о лотах, процедуре проведения открытых торгов, нововведениях в законодательстве и другие.