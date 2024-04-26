В Москве представили первый цифровой полигон платформы «Ростелеком Ключ»

Девелоперам, застройщикам и управляющим компаниям Москвы «Ростелеком» представил первый полигон платформы «Ростелеком Ключ» . Его создали на базе ЖК «Лефорт», в котором развернули наибольшее количество умных сервисов платформы. Для демонстрации всех возможностей «Ключа» компания приняла участие в Urban-туре. В рамках проекта продемонстрировали цифровые услуги «Ключа». Управление всеми смарт-сервисами платформы ведется через единое мобильное приложение.

Цифровое решение для безопасности

В «Ключе» объединены цифровые решения для обеспечения безопасности и управления многоквартирными домами в интересах владельцев, управляющих компаний застройщиков жилья. В числе самых востребованных продуктов «Ключа» — видеонаблюдение на придомовой территории и в подъездах, а также видеодомофон. В решение входят также счетчики с автоматической передачей показаний, системы контроля удаленного доступа, умные шлагбаумы и другие смарт-функции.

Руководитель группы по работе с застройщиками и управляющими компаниями «Ростелекома» Дмитрий Росляков отметил, что сегодня уровень цифровизации — это показатель конкурентоспособности многоквартирных домов и одно из важных условий при выборе жилья.

«Это было продемонстрировано на цифровом полигоне платформы „Ростелеком Ключ“, которая развернута на базе ЖК „Лефорт“. Мы активно участвуем в разработке стандартов цифровизации многоквартирных домов по всей России. Ожидаем, что появится законодательная база, согласно которой каждая новостройка в России должна быть оснащена экосистемой цифровых сервисов: камерами видеонаблюдения, умными домофонами и другими смарт-сервисами», — подчеркнул Росляков.

Больше никаких физических ключей

Решение «Ростелекома» позволяет избавиться от физических ключей — открыть дверь или шлагбаум можно смартфоном, умными часами или при помощи голосового помощника. Гостям и курьерам доступ обеспечивается при помощи создания специального кода, действующего в течение суток. Умный домофон транслирует прямо в смартфон видеоизображение, а дверь можно открыть через приложение.

Всю территорию ЖК охватывает система дворового и подъездного видеонаблюдения, что позволяет снизить число правонарушений. При возникновении инцидентов жильцы могут просмотреть на смартфонах записи с камер, архив которых хранится 30 дней. Показания счетчиков тоже передаются автоматически.

Во время Urban-тура представители «Ростелекома» продемонстрировали работу единого мобильного приложения «Ключ» по контролю и управлению доступом на территорию комплекса «Лефорт» и в жилые помещения. Экосистема смарт-сервисов «Ключа» охватывает уже 286 городов России, а мобильное приложение используют более 1 млн жителей.

«Инвестиции в умные технологии позволяют не только выйти на новый уровень комфорта для жителей, но и значительно ускорить процесс продаж, предлагая именно то, что нужно современному покупателю», — отметила CEO и учредитель проектов Urban Ольга Хасанова.