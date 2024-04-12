В Москве передвигают исторические здания бывшего завода «Борец»

В столице производственные цеха бывшего завода «Борец» превратят в часть общественного пространства. Сейчас здания предприятия перемещают на расстояние 100 м, сообщает «Царьград» .

В рамках реставрации и сохранения исторической ценности зданий завода «Борец» планируется установить новые инженерные системы. Первым этапом работ стало перемещение водонапорной башни весом 1,7 тыс. тонн. В настоящее время происходит передвижение торцевых фасадных стен сборочного цеха и модельной мастерской. Несмотря на отсутствие статуса объекта культурного наследия, власти решили сохранить эти здания и включить их в новое общественное пространство.

Перенос исторических зданий завода в 2020 году стал важным событием. Они были перемещены на временное хранение, а теперь специалисты подошли к завершающему этапу — объекты передвигают на постоянный фундамент для последующей реставрации. Руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов отметил, что строения станут частью нового общественного пространства.

Работы по перемещению зданий завода были отмечены специальной премией конкурса «Московская реставрация — 2020». На официальном сайте мэра столицы говорится, что комплекс исторических зданий завода «Борец» станет важной точкой притяжения в городе и будет способствовать развитию общественного пространства.

«Борец», изначально известный как Бутырский машиностроительный завод, был построен в конце XIX века и играл важную роль в поставках для армии в Первую мировую и Великую Отечественную войны. Здесь производились боеприпасы и компрессоры для Военно-морского флота.