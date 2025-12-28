В Москве отремонтируют два дома из ансамбля бывшего рабочего поселка Дубровка

«Работы пройдут в двух соседних домах, которые входят в градостроительный ансамбль бывшего поселка Дубровка, возведенный в середине 1920-х — начале 1930-х годов. Согласно проектам в зданиях проведут локальный восстановительный ремонт в местах замены инженерных коммуникаций, приведут в порядок подъезды, подвалы и чердаки, обновят фасады и кровли», — отметил Щербаков. Ансамбль поселка Дубровка являлся одним из самых больших рабочих микрорайонов, в составе которого насчитывалось 25 четырех- и пятиэтажных строений. В их числе — пятиэтажное кирпичное здание по 1-й Дубровской улице (д. 2а), сооруженное в 1927–1929 годах по проекту архитекторов Валентина Бибикова и Евгения Шервинского. Другое строение — пятиэтажный дом по адресу: 1-я Дубровская улица (д. 4б) — было возведено в 1926 году по проекту Александра Мостакова. В подъездах этих двух домов планируется обновить штукатурку стен, потолков, откосов окон и дверей, а также нижних частей лестничных маршей. Мастера заменят стяжки и напольные покрытия, выполнят покраску ограждений лестниц, обновят поручни, установят новые тамбурные и входные двери, а также почтовые ящики. Кроме того, в зданиях полностью модернизируют систему удаления мусора. Фасадные поверхности будут очищены от загрязнений и прежних слоев краски. Кирпичные стены обработают биоцидными и обессоливающими составами с последующей покраской. Декоративные элементы расчистят, восстановят их форму на поврежденных участках и покроют новым слоем штукатурки.