В Москве отремонтируют дом архитектора Сергея Гончарова

В Трехпрудном переулке проведут капитальный ремонт многоквартирного дома архитектора Сергея Гончарова, который жил здесь до революции. Здание признано объектом культурного наследия, сообщается на сайте мэра Москвы.

Председатель комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков отметил, что дом был построен в 1908 году. Он находится в центре столицы. По его словам, специалисты восстановят и заменят инженерные коммуникации в квартирах и подъездах.

«Кроме того, предполагается косметический ремонт общих помещений и фасадов здания», — добавил Щербаков.

В подъездах покрасят стены и потолки, приведут в порядок металлические ограждения лестниц, деревянные рамы окон заменят на пластик. Фасады здания и декоративные элементы очистят и покрасят заново, отремонтируют балконы, заменят отливы.

Начальник управления проектной документации Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы Олег Дегтев отметил, что сохранение исторического портрета города — важная задача.

«Каждый отремонтированный вековой дом — это сбереженный для следующих поколений кусочек истории. Для точной оценки объема утрат на объекте применялись современные технологии, а для воссоздания фрагментов мастера будут использовать полимерные смеси», — заявил он.