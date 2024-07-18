В Москве обвалился рынок вторичного жилья

Эксперт Сырцов: спрос покупателей на вторичное жилье в Москве снизился на 28%

Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов рассказал, что спрос на вторичное жилье в Москве упал на 28% в июне 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Газета.ru .

По словам эксперта, за месяц количество сделок осталось практически неизменным. Сырцов уточнил, что в течение апреля-июня 2024 года Росреестр оформил лишь 35,8 тыс. договоров купли-продажи, что на 20% ниже, чем в аналогичном периоде 2023 года.

Россияне переключились на приобретение жилья в новостройках. По данным специалиста, в июне Росреестр зафиксировал 10,5 тыс. договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), что на 21% превышает показатели мая 2024 года.

«На рынке готового жилья сейчас снижается спрос на квартиры в старых домах, но увеличивается на свежие новостройки. В Москве порядка 40% вторичного рынка — это готовые жилые комплексы», — поделился Сырцов.

Спрос на жилье сместился в пользу вариантов от девелоперов в том числе из-за предложений субсидированной ипотеки и трейд-ин, заключил эксперт.