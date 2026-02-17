В Москве обсудили развитие городской электронной системы торгов

В Москве состоялось мероприятие, посвященное развитию Единой автоматизированной информационной системы торгов (ЕАИСТ). Участниками контракт-клуба «Диалог с заказчиком. Эффективная работа в ЕАИСТ» стали финалисты первого профессионального конкурса «Лидеры закупок Москвы», которые представили собственные инициативы по модернизации платформы, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он уточнил, что ЕАИСТ — ключевой элемент цифровизации контрактной системы Москвы, она обеспечивает информационный обмен на всех стадиях закупочного цикла, а также при заключении и исполнении контрактов.

«Система постоянно совершенствуется: в основу нововведений ложатся в том числе отзывы пользователей — столичных заказчиков. В рамках контракт-клуба мы обсудили типичные ошибки в работе с системой, оптимизацию взаимодействия с технической поддержкой, возможности чат-бота АИСТА, а также предложения по развитию системы, которые были разработаны финалистами профессионального конкурса „Лидеры закупок Москвы“», — отметил Пуртов.

Он добавил, что Департамент по конкурентной политике на постоянной основе организует такие встречи с городскими заказчиками для обсуждения актуальных изменений и нововведений в работе ЕАИСТ.

Так, в ходе недавнего обновления столичной системы закупок в ЕАИСТ появился новый функционал, который дает возможность подавать заявки на корректировку стандартизированных позиций (товаров, работ и услуг) в справочнике предметов госзаказа (СПГЗ). Это нововведение существенно упростило процесс подачи обращений, избавив пользователей от необходимости задействовать систему электронного документооборота, и сделало процедуру рассмотрения заявок более открытой.

По итогам 2025 года количество комплектов типовой документации, доступных в ЕАИСТ, достигло 485. Благодаря активной работе над их созданием доля стандартизированных предметов закупки в общем объеме превысила 90%. Кроме того, в прошлом году заметно выросло число обработанных заявок на изменение документации — до 3 тыс., что вдвое превышает показатель 2024-го. Также увеличилось количество стандартизированных немедицинских позиций в СПГЗ: к концу 2025 года их число составило 32,9 тыс., прибавив семь процентов по сравнению с предыдущим годом.

Контрактная система Москвы неизменно показывает высокие результаты. Столица уверенно удерживает лидерство в Национальном рейтинге прозрачности закупок. Экономия на всех этапах госзакупок достигается за счет унификации процедур, внедрения цифровых решений и привлечения малого бизнеса.

Функциональными заказчиками ЕАИСТ от Правительства Москвы являются столичные Департамент по конкурентной политике, Департамент экономической политики и развития, Главное контрольное управление, а также Департамент информационных технологий, который выполняет функции оператора системы.

Развитие цифровых сервисов для предпринимателей реализуется в рамках регионального проекта Москвы «Цифровое государственное управление» и нацпроекта«Экономика данных и цифровая трансформация государства». Более подробная информация об экономике столицы публикуется в официальных каналах комплекса экономической политики в мессенджерах Telegram и MAX.