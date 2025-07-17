В Москве объявлен аукцион на благоустройство дворов за 28 млн рублей

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Работы по благоустройству проведут в двух районах Москвы в 2025 году

Власти Москвы объявили аукцион на ремонт дворовых территорий в районах Восточное Дегунино и Тимирязевский, работы планируется провести в 2025 году, сообщает АБН24 .

На портале «ЕИС закупки» размещена информация о конкурсе на выполнение работ по благоустройству дворов в районах Восточное Дегунино и Тимирязевский. Заказчиком выступает Государственное казенное учреждение города Москвы «Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Северного административного округа».

Подрядчику предстоит обустроить асфальтобетонные покрытия, заменить бортовой камень и элементы инженерных коммуникаций. Также проект предусматривает посев газона, его подкормку и полив. После завершения работ исполнитель обязан вывезти строительные и иные отходы.

Стоимость контракта составляет 28 млн 28,3 тыс. рублей. Все работы должны быть выполнены в течение 45 календарных дней с момента заключения контракта. Прием заявок открыт до 1 августа, а определение подрядчика состоится 6 августа.