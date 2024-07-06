В Москве объем согласованного строительства в первом полугодии вырос более чем на 60%

Совокупный объем согласованного строительства в первом полугодии 2024 года вырос почти на 60% по сравнению с итогами 2023 года и превысил 5 млн кв. м, сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Столица реализует программу Мэра Москвы Сергея Собянина по стимулированию создания мест приложения труда. Это позволяет снижать маятниковую миграцию и уменьшать нагрузку на транспортную инфраструктуру», — уточнил Ликсутов.

В рамках программы в столице появится более 170 объектов — промышленные и офисные комплексы, логистические и торговые центры, школы, детские сады и поликлиники.

«На текущий момент более 60 объектов нежилой недвижимости общей площадью свыше миллиона квадратных метров находятся в активной фазе строительства, еще сто — на этапе проектирования. В общей сложности благодаря программе в городе появится свыше 218 тысяч рабочих мест для специалистов различных отраслей экономики», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

С момента старта программы в 2020 году девелоперы построили по ней уже 15 объектов: три технопарка, комплекс по производству модульных зданий, торговый центр, логистический комплекс, четыре школы и пять детских садов. В результате для жителей столицы было создано свыше 8 тысяч новых рабочих мест.

За четыре года реализации программа стимулирования создания мест приложения труда охватила практически все районы города. Ее реализация стимулирует комплексную сбалансированную застройку новых районов, снижает дефицит рабочих мест в кварталах сложившейся застройки и сокращает избыточную маятниковую миграцию.

Правительство Москвы заключило с инвесторами более 100 соглашений, которые предполагают строительство новых коммерческих промышленных и социальных объектов. В общей сложности благодаря программе в городе появится свыше 218 тыс. рабочих мест для специалистов различных отраслей экономики

Направить заявку для участия в программе застройщики могут через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.