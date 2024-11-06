В Москве на улице Тимура Фрунзе привели к законным параметрам три строения

В Хамовниках на улице Тимура Фрунзе после мониторинга земельного участка обнаружили факты неправомерного строительства объектов. Три нежилых строения привели в надлежащее состояние, заявил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

В столице возводятся строения, здания и сооружения нежилого назначения, что является неотъемлемой частью инфраструктуры мегаполиса. За законностью строительства следит Госинспекция по недвижимости.

В этот раз инспекторы обследовали территорию ЦАО, они обнаружили новые объекты на улице Тимура Фрунзе, владение 11, возведенные без разрешения и согласования с властями. По словам Боброва, в результате самовольно проведенных работ три строения, расположенные на земельном участке, обрели новые помещения суммарной площадью свыше 386 кв. м.

«К объектам возвели две пристройки и надстройку — новые площади задействовали для административных, складских и вспомогательных целей. При этом земельный участок для строительства не предоставлялся, разрешения на работы не оформлялись», — подчеркнул Бобров.

Незаконно используемый участок привели в надлежащее состояние.

Для повышения грамотности предпринимателей и юрлиц в области земельно-имущественных отношений информационно-консультационный центр инспекции проводит в столице офлайн- и онлайн-мероприятия.