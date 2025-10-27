В Москве на торги выставили два помещения для бизнеса на улице Юных Ленинцев

Столичные власти выставили на открытые аукционы два нежилых помещения свободного назначения, расположенных в районе Кузьминки. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он уточнил, что актуальный перечень лотов городской недвижимости, а также аналитика и статистика по коммерческим объектам в различных районах доступны на Инвестиционном портале Москвы. Подобрать здания, помещения или земельные участки для конкретных бизнес-задач можно с помощью открытых онлайн-аукционов.

«Например, на улице Юных Ленинцев сейчас доступны два нежилых помещения свободного назначения. Они подойдут для открытия небольшого магазина, салона красоты, кафе или мастерской. Участниками аукционов могут быть юридические или физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели», — отметил Пуртов.

Он добавил, что заявки принимают до 29 октября, а сами торги состоятся 10 ноября.

Оба помещения находятся по адресу: улица Юных Ленинцев, д. 117. Их площадь составляет 74 кв. м. и 90,1 кв. м. Объекты расположены на первом этаже, оборудованы отдельным входом и подключены ко всем основным инженерным сетям.

Чтобы принять участие в торгах, необходима регистрация на электронной площадке «Росэлторг» и наличие усиленной квалифицированной электронной подписи.

В столице на торги выставляют разнообразное имущество, витриной которого является городской Инвестпортал. Раздел «Торги Москвы» содержит всю необходимую информацию о лотах — форму и условия реализации, документацию и фотографии.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление» и нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».