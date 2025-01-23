В Москве можно арендовать квартиру в доме, где жил Есенин

В Сети можно найти объявления о сдаче в аренду на длительный срок квартир в исторических домах Москвы и Санкт-Петербурга. Ряд объектов связан с историческими личностями — Михаилом Булгаковым и Сергеем Есениным, сообщила пресс-служба «Авито Недвижимости».

Квартира в доме, где жил Есенин

В Петровском переулке Москвы рядом со станцией метрополитена «Чеховское» в долгосрочную аренду за 420 тыс. рублей в месяц сдают 5-комнатную квартиру площадью 270 кв. м.

Квартира находится на пятом этаже в историческом особняке — бывшем доходном доме Бахрушина. В нем с 1918 пo 1923 год жил поэт Сергей Есенин. Квартира состоит из трех уровней. В нее входят свободное пространство, которое можно использовать как игровую для детей или кабинет, гардеробная, санузлы, спальни, кухонная и гостиная зоны.

Дом скульпторов, дирижеров и певцов

Также в Москве сдают 1-комнатную квартиру площадью 31 кв. м, располагающуюся в Доме артистов Большого театра в Брюсовом переулке.

В этом доме жили деятели искусства и культуры — скульптор Иван Шадр, художник Федор Федоровский, дирижер Николай Голованов, певцы Надежда Обухова, Мария Максакова и Антонина Нежданова. Дом располагается в пяти минутах пешком от Красной площади, Московской консерватории и Тверской улицы. Квартира имеет большие окна, выходящие во двор, балкон и высокие потолки. На долгий срок квартиру можно взять в аренду за 120 тыс. рублей в месяц.

Доходный дом, где Булгаков поселил Аннушку

В Доходном доме В. Н. Субботина, который располагается в Малом Козинском переулке, можно долгосрочно арендовать 2-комнатную квартиру. Дом построил мастер московского модерна, архитектор Петр Харко по заказу купца Субботина.

Предполагается, что писатель Михаил Булгаков в данном доме поселил Аннушку — героиню романа «Мастер и Маргарита». Квартира площадью 55 кв. м сдается за 110 тыс. рублей в месяц. В ней есть отдельная душевая, санузел с ванной, кухонная и обеденная зоны, а также гостиная.

Квартира в доме культурного наследия в Петербурге

В Особняке и доходном доме К. Л. Миллера в Санкт-Петербурге за 180 тыс. рублей в месяц сдается в длительную аренду 3-комнатная квартира площадью 143 кв. м. Дом включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия Петербурга и является историческим памятником регионального значения.

Он находится на углу улицы Якубовича и Исаакиевской площади. В квартире с дизайнерским ремонтом в классическом стиле есть гостевой санузел с душем, основная спальня с прилегающей комнатой отдыха и ванной комнатой, декоративный камин, комната свободного назначения с балконом, а также просторная кухня-столовая.