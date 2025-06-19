В Москве идет активное строительство свыше 180 новых жилых комплексов
Фото - © Сайт мэра Москвы, М. Денисова
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Владимир Ефимов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 2025 рассказал, что столичный фонд реновации отвечает за строительство примерно 15% от общего числа жилых домов в городе, сообщает «Царьград».
По словам Ефимова, сейчас фонд занимается созданием свыше 3,5 миллионов квадратных метров жилья, что включает более 180 жилых комплексов, распределенных по 11 административным округам столицы. В эти новые дома планируется переселить около 125 тысяч москвичей. По информации пресс-службы градостроительного комплекса Москвы, больше всего новостроек строится на юго-востоке Москвы (43 дома) и на востоке (27). В Северо-Восточном округе в процессе строительства находится еще 21 жилой комплекс.
Министр правительства Москвы и руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский уточнил, что в районе Кузьминки возводится самое большое число новых домов — 16. В Люблино строят девять домов, в Гольянове, Коптеве, Лосиноостровском, Фили-Давыдкове и Хорошево-Мневниках — по пять жилых комплексов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин говорил об использовании префаб-технологий при строительстве домов по программе реновации.