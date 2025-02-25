В Москве готовятся преобразовать промышленные зоны

Владимир Ефимов: общий объем инвестиций в эти проекты составит около 906 млн руб

До конца 2025 года в Москве планируется провести девять аукционов на право на застройку территорий, ранее занимаемых промышленными зонами. Эти проекты охватят различные административные округа города, сообщает «Царьград» .

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Владимира Ефимова, столица активно работает над привлечением инвестиций в проекты комплексного развития территорий (КРТ). В 2025 году намечено проведение торгов на право реорганизовать девять площадок, где располагались промышленные зоны и другие неэффективно используемые участки.

Инвесторы планируют возвести на этих территориях свыше 2,7 миллиона квадратных метров недвижимости. Ожидается, что общий объем инвестиций в эти проекты составит порядка 906 миллиардов рублей. Реорганизация данных территорий позволит создать около 14,5 тысячи новых рабочих мест, отметила пресс-служба градостроительного комплекса Москвы, ссылаясь на слова Ефимова.

Указанные участки расположены в различных округах, включая Северо-Восточный, Центральный, Юго-Восточный, Юго-Западный, а также Троицкий и Новомосковский. Руководитель департамента городского имущества, Максим Гаман, отметил, что с начала реализации программы КРТ уже проведено 25 аукционов на право изменения назначения данных земельных участков.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявлял, что к концу предыдущего года было утверждено и запущено в работу 108 проектов КРТ, предусматривающих возведение 27,4 миллиона квадратных метров недвижимости.