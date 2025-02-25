В Москве готовятся преобразовать промышленные зоны
Фото - © Сайт мэра Москвы, М. Денисова
До конца 2025 года в Москве планируется провести девять аукционов на право на застройку территорий, ранее занимаемых промышленными зонами. Эти проекты охватят различные административные округа города, сообщает «Царьград».
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Владимира Ефимова, столица активно работает над привлечением инвестиций в проекты комплексного развития территорий (КРТ). В 2025 году намечено проведение торгов на право реорганизовать девять площадок, где располагались промышленные зоны и другие неэффективно используемые участки.
Инвесторы планируют возвести на этих территориях свыше 2,7 миллиона квадратных метров недвижимости. Ожидается, что общий объем инвестиций в эти проекты составит порядка 906 миллиардов рублей. Реорганизация данных территорий позволит создать около 14,5 тысячи новых рабочих мест, отметила пресс-служба градостроительного комплекса Москвы, ссылаясь на слова Ефимова.
Указанные участки расположены в различных округах, включая Северо-Восточный, Центральный, Юго-Восточный, Юго-Западный, а также Троицкий и Новомосковский. Руководитель департамента городского имущества, Максим Гаман, отметил, что с начала реализации программы КРТ уже проведено 25 аукционов на право изменения назначения данных земельных участков.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявлял, что к концу предыдущего года было утверждено и запущено в работу 108 проектов КРТ, предусматривающих возведение 27,4 миллиона квадратных метров недвижимости.