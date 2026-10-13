В Москве доля новостроек дороже 60 млн рублей выросла до 13%

За год доля квартир стоимостью свыше 60 млн рублей в предложении московских новостроек прибавила 4 процентных пункта. Такие данные представили Upside Девелопмент и Nikoliers, сообщает Газета.ru .

Доля квартир дешевле 30 млн рублей сократилась за год на 9 процентных пунктов, до 54%. Исследователи связывают вымывание доступного предложения с градостроительными требованиями, которые делают строительство жилья низкого класса нерентабельным.

Региональный директор департамента жилой недвижимости Nikoliers Кирилл Голышев пояснил: девелоперы почти прекратили запуск новых проектов комфорт-класса. Нормативы вынуждают их формировать лоты средней площадью от 60 квадратных метров, повышая бюджет покупки. Покупатели массового сегмента переходят к бизнес-классу с бюджетом до 30 млн рублей.

«Рынок действительно меняется на глазах. Покупатели стали гораздо требовательнее: они готовы платить за дополнительные метры, улучшенную отделку и развитую инфраструктуру. Побеждают те, кто понимает эту новую реальность и инвестирует в качество продукта, а не просто в количество квадратных метров. Тем, кто планирует покупку квартиры в Москве, стоит учитывать: окно возможностей в доступном сегменте постепенно закрывается. Через год-два те же самые локации и планировки могут стоить на 20–30% дороже», — заявил заместитель генерального директора Upside Девелопмент Юрий Коган.

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