В Москве был одобрен план строительства школы с детским садом

В столице был одобрен план строительства школы с детским садом по программе стимулирования создания мест приложения труда, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Данное решение было принято на заседании Президиума Правительства Москвы.

«Инвесторы возведут их во 2-м Котляковском переулке на юге Москвы. После реализации проекта город получит свыше 340 новых рабочих мест. Ввести объект в эксплуатацию планируется не позднее 2028 года», — уточнил градоначальник.

В департаменте инвестиционной и промышленной политики столицы подчеркнули, что по окончании строительства новый образовательный комплекс будет передан в городскую систему образования.

«Новые объекты, построенные по программе стимулирования создания мест приложения труда, дают возможность сокращать маятниковую миграцию и приближать деловую, социальную и торговую инфраструктуру к местам проживания людей. Кроме этого, такое развитие города предлагает людям самых разных профессий — от педагогов и медицинских работников до технических специалистов и управленцев — трудоустроиться рядом с домом. Это должно стать драйвером развития разных районов, импульсом к развитию экономики. Так, после завершения строительства центра инноваций и импортозамещения рядом с ЖК „Остафьево“ в Новой Москве город получит комфортную и современную площадку для исследований, тестирования и производства новых продуктов компаний малого и среднего бизнеса, в том числе высокотехнологичных предприятий легкой промышленности, электроники и IT», — рассказала директор по коммерческой недвижимости группы «Самолет» Ольга Антонова.