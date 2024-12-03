В Москве будут комплексно развивать еще 7 участков

В российской столице в рамках программы комплексного развития территорий планируют реорганизовать еще семь участков. Их суммарная площадь составляет 6,19 гектара, сообщается на сайте мэра Москвы со ссылкой на подписанные Сергеем Собяниным постановления.

Территории расположены в районах Академический и Гагаринский (Юго-Западный административный округ), а также Можайский (Западный административный округ). Первые четыре реорганизуемых участка находятся на Можайском шоссе во владениях 13, 43, 25 и 5. Суммарная их площадь составляет 3,16 гектара.

На территории четырех этих участков могут возвести 83,7 тыс. «квадратов» недвижимости. Согласно проекту, будут построены здания как для программы реновации, так и для иных нужд мегаполиса.

Первые этажи будут нежилыми. Их сдадут под офисы, магазины и различные предприятия, в которых москвичам будут оказываться услуги. Окружающую территорию благоустроят и озеленят.

Реорганизация территории даст возможность открыть около 300 рабочих мест.

Пятый участок, площадь которого составляет 2,01 гектара, разместился на юго-западе Москвы по адресу Профсоюзная улица, владения с 4 по 12. Рядом находится станция московского метрополитена «Академическая».

На участке можно построить 60 тыс. «квадратов» недвижимости. На его территории будут как многоквартирные дома, так и офисы, отделения финансовых учреждений, ТРЦ, отель, рассчитанный на 135 номеров. Также здесь смогут построить рестораны. Благодаря облагораживанию территории удастся сформировать около 800 рабочих мест.

Последние два реорганизуемых участка обладают площадью 1,02 гектара. Они находятся на юго-западе Москвы по адресам улица Вавилова, владения 48В, 66 и 68. Тут построят 18,9 тыс. «квадратов» недвижимости и создадут около 70 рабочих мест. Там будут построены кафе, магазины, офисы, спортивные и детские площадки.