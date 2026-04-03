В Москве 30% премиум-новостройки стали продавать дороже 1 млн за кв м

Доля премиальных новостроек Москвы со средней ценой выше 1 млн руб. за кв. м достигла 30%. За год показатель вырос на 12 п.п., сообщает «Сайт MK.Ru» .

На первичном рынке столицы представлено 64 проекта премиум-класса против 60 годом ранее. По данным «Плато Девелопмент», 19 из них преодолели отметку в 1 млн руб. за кв. м. Год назад таких комплексов было 11. Их число выросло на 73%, а доля — с 18% до 30%. Максимальная средняя цена достигла 1,9 млн руб.

В начале апреля в «миллионерах» продается 1,8 тыс. квартир и апартаментов — 26% от всего предложения сегмента (6,8 тыс. лотов). Год назад объем составлял 0,6 тыс., или 10%.

В массовом сегменте проектов с ценой выше 1 млн руб. нет. Максимальный средний показатель здесь вырос за год на 19% — до 602 тыс. руб. В бизнес-классе только один объект стоит дороже 1 млн руб. за кв. м (в среднем 1,2 млн), тогда как год назад таких предложений не было.

В элитном и делюкс-сегменте лишь один финальный лот продается дешевле 1 млн руб. Максимальная средняя цена выросла с 4,4 до 6,3 млн руб. (+43%).

«Премиальный сегмент рынка новостроек Москвы сегодня является наиболее инвестиционно привлекательным», — заявил член совета директоров «Плато Девелопмент» Станислав Коновалов.

По его оценке, за год средняя цена в премиум-классе увеличилась на 20%, а в наиболее ликвидных проектах к вводу в эксплуатацию квартиры дорожают в полтора раза.

