В Московской области  в рамках проектов КРТ будет построено жилье для 53 тыс семей

На прошлой неделе состоялась конференция «Неделя ДОМ.РФ в Московской области», на которой обсуждались стратегии развития строительной отрасли в текущих условиях. Одним из важных градостроительных механизмов было названо комплексное развитие территорий (КРТ).

На сегодняшний день, градостроительный потенциал проектов КРТ, реализуемых в Московской области при поддержке Банка ДОМ.РФ, составляет 4,2 млн кв. м. Этот портфель позволит обеспечить комфортным жильем более 53 тысяч семей.

Банк разрабатывает законодательные инициативы и меры поддержки проектов КРТ. Одна из них — использование неденежной формы расчетов при приобретении прав на проект, когда застройщик не платит за право заключения договора КРТ, а передает региональным властям в собственность построенные площади. Они могут быть использованы, например, под социальные нужды региона: обеспечение жильем многодетных семей, расселение ветхого и аварийного жилья. Это поможет обеспечить устойчивость проектов комплексного развития территорий, которые предполагают значительные затраты на первоначальном этапе реализации.

«Для дальнейшего развития механизма КРТ важно поддерживать диалог между всеми участниками отрасли: девелоперами, властью, банками и институтами развития. У госкорпорации ДОМ.РФ уже есть опыт проведения 5 аукционов с применением неденежной формы расчетов при приобретении прав на проект КРТ. Подобный механизм позволит значительно снизить кредитную нагрузку на застройщика на этапе предпроектной подготовки», — рассказал директор подразделения «Региональный корпоративный бизнес» Банка ДОМ.РФ Александр Чобан.

«Для Московской области реализация проектов КРТ является одним из приоритетных направлений деятельности. На сегодняшний день в регионе уже заключено 17 договоров о КРТ, а всего в работе на разной стадии реализации находятся 272 площадки. Для нас важно оставаться в дискуссии и обмениваться деловым опытом между застройщиками, банками и институтами развития», — прокомментировал Дмитрий Дворов, первый заместитель директора Фонда КРТ Московской области.