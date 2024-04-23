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В мкр Павшинская пойма Красногорска идет строительство школы на 1,1 тыс мест

Рабочие продолжают заливку фундаментной плиты под основание будущей школы в микрорайоне Павшинская Пойма Красногорска. Работы планируется завершить в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Работы ведутся в рамках госпрограммы по строительству социальных объектов за счет средств бюджета.

«На площадке 60 рабочих и 6 единиц техники. Продолжается устройство фундаментной плиты здания, армирование и установка опалубки вертикальных конструкций подвала», — уточняется в сообщении.

Начальная школа рассчитана на 400 учащихся, средняя — на 500, старшая — на 200.

Помимо основных учебных кабинетов, в школе оборудуют лаборантские, мастерские по обработке ткани, дерева и металла. Также в здании оборудуют актовый зал на 400 человек с эстрадой и костюмерными, а также столовую, вмещающую 550 учеников, где отдельно установят места для маломобильных групп граждан.

На прилегающей территории разместятся стадион, детские игровые и спортивные площадки, место для проведения общешкольных мероприятий и места для отдыха. В рамках проекта будет выполнено комплексное благоустройство и озеленение.

Завершить строительство планируют в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.