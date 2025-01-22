В мкр Павшинская Пойма Красногорска активно строят новую школу на 1 100 учеников

В микрорайоне Павшинская Пойма городского округа Красногорск активнейшим образом идет строительство новой школы, которая будет рассчитана на 1 100 учащихся. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сроки проведения работ находятся под строгим контролем. На сегодняшний день на площадке ведутся монолитные и каменные работы, а также устройство наружных инженерных сетей. Степень готовности школы составляет уже около 30%.

Будущее трехэтажное здание общей площадью около 18 тыс. кв. метров будет включать не только обустроенные по последнему слову учебные классы и огромный обеденный зал на 500 мест, но и актовый зал с костюмерными и кладовыми, а также мастерские для обработки дерева, металла и ткани.

Особое внимание уделено благоустройству территории в части спорта. Школа будет окружена спортивной зоной, в рамках которой на пришкольной территории будут размещены поле для мини-футбола, площадка для баскетбола и волейбола, круговая беговая дорожка длиной 200 м и полоса препятствий с зонами для прыжков. Также будут возведены две дополнительные спортивные площадки для учеников, что позволит воспитанникам добиваться значительных успехов не только в интеллектуальной сфере, но и в спорте.

Завершение строительства школы планируется в III квартале 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что бюджетные и внебюджетные программы по строительству школ имеют большое значение.

«Все государственные программы — и бюджетные, и внебюджетные по строительству школ — имеют большое значение», — сказал Воробьев.