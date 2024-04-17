В Минжилполитики Подмосковья рассказали, кому стоит выбирать квартиру с отделкой

Многие покупатели выбирают квартиру с готовой отделкой. У каждого своя причина: экономия времени и денег, использование временного жилья и т. д. Жителям Подмосковья рассказали, кому именно подойдет покупка квартиры с отделкой. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Кому в Подмосковье стоит выбирать квартиру с отделкой?



Тем, у кого нет времени на ремонт

Например, надо быстро переехать, а времени выбирать обои, ламинат и цвет краски нет. Для таких покупателей квартира с готовой отделкой — лучший вариант.

Тем, кто хочет сэкономить

Отделка включена в стоимость квартиры и, соответственно, на нее распространяются ипотечные условия. Это выгоднее, чем несколько лет копить на ремонт и все равно не успевать за ростом цен на материалы или брать потребительский кредит с высокими ставками.

Тем, кто рассматривает свою новую квартиру как временное жилье

Планирует через несколько лет создавать семью и расширять квадратные метры или же переезжать в другой район.

Инвесторам

Отделка от застройщика — удобный вариант для инвесторов. Квартиру можно быстро сдать в аренду и получать доход.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.