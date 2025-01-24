В Минстройкомплексе Подмосковья прошел семинар по формированию сметы контракта

В пятницу в министерстве строительного комплекса Московской области прошел семинар по формированию сметы контракта в автоматизированном виде. В нем приняли участие представители Центральных исполнительных органов Московской области, заказчиков и подрядных организаций. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Участникам семинара представили новый функционал, который позволяет сформировать смету контракта в автоматизированном виде. До этого специалисты формировали ее вручную. Техзадание было сформировано сотрудниками министерства строительного комплекса Подмосковья в рамках Приоритетного проекта и был реализован компанией МГК «ГРАНД» в программном комплексе «ГРАНД-Смета».

На сегодня представленный функционал имеет практическую ценность и уже применен «Дирекцией заказчика капитального строительства» для формирования смет контрактов по 7 объектам строительства и капитального ремонта.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.