В Минстройкомплекса Подмосковья поступило 2 343 обращения граждан за 2024 год

За 2024 год в министерство строительного комплекса Московской области поступило 2 343 обращения граждан. Большинство обращений касалось вопросов о сроках и механизмах переселения из аварийного жилья и составило 1 644 обращения, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

По строительству социальных объектов поступило 290 обращений, по другим тематикам поступило 409 обращений.

Из них в декабре в министерство строительного комплекса Московской области поступило 215 обращений граждан:

по переселению из аварийного жилья — 176 обращений;

по строительству социальных объектов — 12 обращений;

по другим тематикам — 27 обращений.

Все ответы были направлены на рассмотрение профильным подразделениям ведомства, и заявители получили ответы в установленные сроки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.