В Миниполисе «8 Кленов» Подмосковья введены в эксплуатацию 4 новых корпуса

В Миниполисе «8 Кленов» городского округа Красногорск введены в эксплуатацию четыре новых корпуса с детским садом на 135 мест и подземным паркингом. Разрешение выдано девелоперу министерством жилищной политики Московской области. Новоселами станут 935 семей, сообщает пресс-служба ведомства.

В состав жилого комплекса входят четыре корпуса от 4 до 6 этажей. На первых этажах корпусов расположены коммерческие помещения, в которых планируется открыть кафе, магазины, аптеки. На двух этажах жилого корпуса № 1 расположен детский сад на 135 мест и рассчитан на пребывание 6 групп полного дня для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет и одной группой кратковременного пребывания. Каждая групповая полного дня спланирована как изолированный блок, в котором предусмотрены: раздевальная, групповая, спальная, туалетная и буфетная.

Рядом с жилым комплексом на площади 4 га обустроен парк с зонами отдыха, детскими площадками, велодорожками и водоемами. Во дворах, в том числе детского сада, организованы игровые зоны из экологичных материалов с учетом требований безопасности и рекомендаций детских психологов.

«Жилой комплекс построен в соответствии с градостроительной концепцией «Миниполис» . Она подразумевает современную жилую застройку квартального типа с развитой инфраструктурой, транспортной доступностью и комфортной социальной средой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.