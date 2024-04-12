В Минимущества Подмосковья отметили рост доходов от распоряжения недвижимостью

За три месяца 2024 года в муниципальные бюджеты городских округов Подмосковья поступило 6,9 млрд рублей от распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками. Об этом сообщает министерство имущественных отношений Московской области.

Эти поступления составляют 31% от годового плана в 22,2 млрд рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года доходы бюджетов городских округов выросли на 2 млрд рублей.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что такой рост частично обусловлен реализацией и арендой неиспользуемого имущества. Она также подчеркнула, что самообследование способствует этим результатам, создавая экономическую выгоду для муниципалитетов.

Наибольшие поступления в бюджет от распоряжения землей и имуществом за март обеспечили городские округа: Химки (333 млн руб.), Одинцовский (302 млн руб.), Балашиха (269,5 млн руб.), Мытищи (215 млн руб.) и Красногорск (213 млн руб.).



Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов – создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.



«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», - сказал губернатор.