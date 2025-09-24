В микрорайоне Саввино Балашихи капитально отремонтируют детский сад

Капитальный ремонт здания дошкольного отделения школы № 6 стартовал в микрорайоне Саввино в Балашихе. Обновленное учреждение планируется открыть 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подрядная организация уже приступила к демонтажным работам внутри здания и на кровле. В настоящий момент на объекте задействованы 15 специалистов и 1 единица техники.

«Создание современных условий для обучения и воспитания детей — один из наших главных приоритетов. Капитальный ремонт этого детского сада позволит сделать его комфортным, безопасным и по-настоящему удобным для малышей и их родителей», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Капремонт проводится в рамках государственной программы. Общая площадь здания превышает 1 200 квадратных метров. В ходе работ планируется заменить кровлю, утеплить и обновить фасад и входную группу, провести модернизацию инженерных систем — отопления, вентиляции, канализации.

Также на объекте установят новые окна и двери, обновят сантехническое оборудование и комплексно отремонтируют внутреннее помещение.

После завершения строительства дошкольное отделение получит новую мебель и современное оборудование. Обновления коснутся и прилегающей территории, что позволит сделать ее более удобной и безопасной для детей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.