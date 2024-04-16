В микрорайоне Новое Ступино села Верзилово к 1 сентября откроется пристройка к школе

Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских вместе с профильными заместителями и представителями общественности проверил строительство пристройки к школе на 550 в селе Верзилово, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Существующее здание школы рассчитано на 250 мест, а занимается здесь более 620 ребят. Строительство учебного корпуса ведется в графике. Подрядная организация укомплектована людьми, техникой, оборудованием и материалами. К 1 сентября установим в школе мебель», — сказал Сергей Мужальских.

В строительстве корпуса задействованы 179 рабочих и 7 единиц техники.

Работы на объекте выполнены на 75%. Практически завершены фасадные работы, возведение перехода между корпусами. Продолжаются внутренние работы, в скором времени подрядная организация приступит к благоустройству прилегающей территории.

По проекту на территории школы появятся детская площадка, зона отдыха и стадион.

В новом году учащихся ждут просторные классы, два спортзала и библиотечно-информационный центр.

Для проведения торжественных мероприятий появится актовый зал на 300 мест.

Здание будет оборудовано столовой и кабинетом врача с процедурной комнатой.

Завершение работ планируется в августе.

Работы ведутся по госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.