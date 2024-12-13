В микрорайоне «Южный» Звенигорода снесен недострой

сегодня в 20:30

В микрорайоне «Южный» Звенигорода Одинцовского городского округа завершили демонтаж недостроенного 17-этажного здания. Ведется вывоз строительного мусора. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы проведены в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Стройка 17-этажного жилого дома была начата в начале 2000 годов, однако, в 2010 году возведение дома, рассчитанного на 132 квартиры, было прекращено. Со временем конструкции недостроя пришли в аварийное состояние. Объект был включен в перечень для ликвидации.

На освободившейся площадке планируется обустроить разворотное «кольцо» для транспорта и сделать зеленую зону.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.